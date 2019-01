Al via a Castrocaro il corso per aspiranti volontari della Croce Rossa

Si presenta giovedì sera a Castrocaro il corso per aspiranti volontari della Croce Rossa. L'incontro inizierà alle 20.30 nella sede di via Battanini, vicino all'Avis (zona Ex Macello). E' possibili iscriversi fino al 31 gennaio e si può diventare volontari dai 14 anni in su. Le lezioni si svolgeranno tutti i Martedì e Giovedì per un totale di 9 incontri dalle 20.30 alle 22.30 e poi si potranno svolgere le attività della Croce Rossa e partecipare ai successivi corsi di specializzazione in ambito sanitario, socio-assistenziale ed emergenziale. Per ulteriori informazioni: corsi.base@criforli.it (mail) 366.6842842 (cell/whatsapp)