Al via i lavori di rifacimento della rete gas in via Monda

Sono iniziati in questi giorni da parte di InRete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che si occupa della distribuzione del gas, i lavori di rifacimento della rete in via Monda. Il rinnovo della rete gas prevede la posa di una nuova condotta in acciaio lunga circa 550 metri nel tratto compreso fra l’incrocio con viale dell’Appennino e la rotatoria di viale della Costituzione (tangenziale) e comporta un investimento di 150.000 € a carico di InRete.

I lavori dureranno fino a fine ottobre e proseguiranno secondo il seguente calendario: entro metà settembre sarà posata la nuova tubazione in acciaio, poi fino alla fine di ottobre saranno realizzati i nuovi allacciamenti alle singole abitazioni delle 160 utenze coinvolte.

L’intervento di rinnovo della rete gas, concordato con i tecnici comunali, per arrecare il minori disagio possibile alla località è stato programmato nel periodo estivo, in cui la circolazione stradale è ovviamente minore.

InRete, scusandosi per i momentanei disagi causati dai lavori, che permetteranno un miglioramento degli standard qualitativi e di sicurezza della distribuzione del gas metano, ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti ed emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento gas 800.713.666.