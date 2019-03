Al via in due palestre forlivesi i corsi di autodifesa per le donne

Due corsi progettati proprio per le donne, per renderle capaci di difendersi da aggressioni improvvise e violente, due corsi organizzati in due diverse palestre forlivesi secondo lo stesso principio: fornire tecniche di difesa efficaci a risolvere situazioni pericolose. Le lezioni, che sono progettate in collaborazione con il Gruppo sportivo A.K.S. e saranno tenute da Giovanni Lauricella (6°dan Karatè, 5° dan Ju Jitsu), si svolgeranno alla palestra Project Life (via Padulli 3), a partire da sabato (il programma prevede sei incontri con due sabati alternati al mese dalle 15.00 alle 16.30 fino a maggio) e alla palestra L'Officina, via Donne della Costituente a partire da martedì 12 marzo (il programma prevede una lezione settimanale fino a maggio (tutti i martedì dalle 20.00 alle 21.30).



I corsi sono gratuiti per le donne già iscritte in queste palestre; alle donne non iscritte verrà richiesta solo la quota assicurativa. Le lezioni, ispirate al principio “No violenza sulle donne”, daranno le indicazioni necessarie su come reagire ad una aggressione, sia dal punto di vista psicologico che tecnico; sarà fornita inoltre spiegazione circa il corretto uso degli spray legalmente ammessi a base di oleoresin capsicum(peperoncino). Questi corsi sono riservati alle donne per il fatto che l’aggressione subita da un soggetto di genere maschile è compiuta con atti assolutamente differenti, sia come tecnica che come finalità, da un’aggressione subita da un soggetto di genere femminile (di norma finalizzato all’abuso/molestia sessuale); le tecniche di difesa sono state di conseguenza selezionate tenendo conto di ciò.