Al via la formazione per il progetto di "Info-Point" nelle edicole cittadine

Giovedì alle 16 è in programma il primo incontro riservato ai responsabili delle edicole del territorio forlivese che aderiscono al progetto sperimentale di “Info-Point”. L’iniziativa è legata al “Fondo per il potenziamento del sistema di informazione e accoglienza turistica di Forlì attraverso il coinvolgimento delle edicole del territorio comunale per l'anno 2019-2020” e sancisce l’accordo di collaborazione fra Comune e operatori attraverso un patto che vedrà le edicole diventare punti di riferimento per attività di informazione culturale e di servizio civico.

Le edicole si faranno carico di attrezzare uno spazio per la distribuzione gratuita di materiale informativo di carattere turistico, storico, culturale e ricettivo, appositamente fornito dal servizio turistico del Comune. I titolari e i loro collaboratori parteciperanno a specifica formazione, con rilascio di relativa attestazione. La prospettiva è quella di sviluppare un sistema di informazione turistica diffusa. Il corso avrà durata di 4 ore e partendo dallo IAT di Piazzetta della Misura (ingresso Ufficio Anagrafe) per proseguire in Sala Randi ove si svolgerà la seduta di formazione e informazione.

Al momento iniziale interverranno il sindaco Gian Luca Zattini, l’assessore con delega al Centro Storico Andrea Cintorino e Marinella Portolani, ideatrice e promotrice a livello nazionale e locale del progetto e responsabile per l’area romagnola del Sindacato nazionale Autonomo Giornalai (del quale è componente della Giunta e del Consiglio nazionale). Saranno presenti anche il dirigente del Servizio Cultura e Turismo del Comune di Forlì Stefano Benetti e il responsabile degli Sportelli Informativi Mirko Capuano.