Al via le domande per l'accreditamento dei centri educativi extrascolastici

Entro il 7 maggio le Cooperative Sociali, con determinati requisiti, potranno presentare domanda di accreditamento per "Centri educativi rivolti a minori in età compresa tra i 6 e i 15 anni". Saranno ammesse le associazioni di impresa; in questo caso, i requisiti dovranno essere posseduti da ogni singola impresa. Sarà possibile inoltrare la domanda, redatta con apposita modulistica e corredata con tutta la documentazione richiesta, in busta chiusa e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dal legale rappresentante del soggetto richiedente indirizzata a Comune di Forlì – Servizio Politiche Educative e della Genitorialità – Unità Coordinamento Pedagogico – via Paulucci Ginnasi numero 15, 47121 Forlì, entro il 7 maggio.

L'alternativa è la consegna a mano dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.15, e il martedì anche dalle ore 15 alle 17.30. Tramite il servizio postale la spedizione deve avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno: farà fede la data del timbro di posta in arrivo del Comune. Per le modalità di presentazione della domanda, i criteri di accreditamento, e qualsiasi altra specificazione, si rinvia ai “Criteri per l'accreditamento di centri educativi extrascolastici gestiti da cooperative sociali di tipo A) e modalità di selezione dei centri educativi accreditati da ammettere a convenzionamento – quinquennio 2018/2023”.

I “Criteri”, lo schema di convenzionamento e la modulistica da utilizzare per la domanda di accreditamento sono disponibili sul sito del Comune: www.comune.forli.fc.it alla voce "Bandi, avvisi, gare, concorsi". Per eventuali informazioni è possibile contattare Alessandra Caroli telefono 0543 416354; alessandra.caroli@comune.forli.fc.it o Silvia Evangelisti cellulare 3387844280 silvia.evangelisti@comune.forli.fc.it.