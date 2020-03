Al via le iscrizioni ai nidi: uno spazio virtuale della Cooperativa sociale Paolo Babini

Il coronavirus non arresta lo sguardo sul futuro, perché le scuole e i servizi all'infanzia riapriranno e i nostri bambini torneranno a giocare

insieme e ad abbracciarsi. Per questo lunedì sono aperte le iscrizioni agli asili nido nel Comune di Forlì, e la Coop. Paolo Babini si organizza per superare i tradizionali open day dedicati alle famiglie (opportunamente bloccati dalle ordinanze) con uno spazio virtuale, attraverso la quale conoscere i nidi “Tick Tack Kids” e “Nido di Sofia” restando a casa.

Come? E’ semplice, visitando la pagina Facebook “Tick Tack Kids e Nido di Sofia – Asili Nido” si potrà conoscere giorno dopo giorno i progetti di outdoor education, inglese, musica, lettura, le routine, gli educatori e cosa avviene oltre alla porta del nido quando mamma e papà vanno al lavoro e affidano all'asilo i loro bambini. Sarà possibile porre domande e dubbi ed interagire direttamente con gli educatori e la coordinatrice pedagogica, ma anche ascoltare fiabe e canzoni con i vostri bambini, comodamente seduti sul sofà.

Sarà come partecipare ad un “open day virtuale” spalmato nel periodo delle iscrizioni (fino al 10 aprile) per conoscere gli asili e far entrare la cultura del nido nelle vostre case. In attesa di incontrarci di persona è possibile parlare con la responsabile Sara Vignatelli al 329 9051582, oppure via mail servizi.infanzia@paolobabini