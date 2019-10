Al Vintage non solo moda: concerti live e danza a tutto swing e rock ‘n’ roll

E’ un sabato davvero ricco di proposte e appuntamenti quello che attende domani dalle 10 alle 20 i visitatori della 28esima fiera "Vintage! La moda che vive due volte" al quartiere espositivo di via Punta di Ferro. La rassegna che guarda al Novecento e alle sue tendenze nel campo della moda, del design, dello spettacolo e del costume, per la sua seconda giornata offre al pubblico la possibilità di gustarsi musica dal vivo di altissimo livello. Sul palco di “Vintage” salirà per due show sabato e domenica, Sam Paglia con il suo Trio. Un’esibizione che saprà coinvolgere e affascinare.

Durante tutta la giornata Dj Set si alterneranno a workshop di ballo. Sul palco allestito all’interno del padiglione espositivo, saranno molteplici i momenti nei quali i visitatori potranno fermarsi e ascoltare, cantare e ballare ai ritmi più coinvolgenti delle decadi passate. Il Vinyl Dj Set e la Vintage Sound Selection, saranno a cura di Mr. Lucky. Un sottofondo musicale che accompagnerà la visita agli stand espositivi dalle 10 alle 20 alternandosi con gli spettacoli dal vivo. Sabato e domenica saranno numerosi anche i momenti dedicati alla danza d’epoca a cura di Otherswing Dance School di Bagnacavallo. L’associazione tiene corsi di Social Dance - Boogie Woogie e Lindy Hop - diretti dai Maestri Sauro e Mila Benghi. La loro passione per la musica ed il ballo li ha portati ad ottenere grandi risultati con i loro allievi in competizioni sia a livello nazionale che internazionale.

Nel corso della manifestazione, dalle 10 alle 12 e poi ancora dalle 15 alle 18, i visitatori potranno beneficiare di un servizio esclusivo offerto loro da Romagna Fiere. Da Ancona, dove vive e lavora, arriva Miss Monia, al secolo Monia Bastianelli, apprezzata acconciatrice e truccatrice, specializzata nella creazione di un perfetto look vintage. Sarà lei in persona, utilizzando tecnica, stile e materiali per un make-up anni ‘40-‘50 capace di esaltare femminilità e fisionomia, a curare uno spazio nel quale chiunque potrà trasformarsi in una Pin-Up o un’attrice hollywoodiana degli anni d’oro del cinema.

Si intitola “Vintage Life - Le Stagioni della moda indossate tutti i giorni" ed è il nuovo libro edito da All Around, che la genovese Cristiana Crisafi ha dedicato all’analisi di quello che non è un semplice fenomeno di costume, ma un vero modo di vivere. Il suo lavoro dedica spazio anche Fiera Vintage raccontandone la storia e la mission e domani dalle 15 alle 18, l’autrice sarà presente in fiera per presentare il suo viaggio all’interno della moda teso a capire e interpretare la voglia di trovare, tra rassegne e mercati autentici luoghi delle meraviglie, il look originale e unico da creare e adattare a se stesso. L’iniziativa è gratuita, ma occorre registrarsi.