La perdita di una persona cara raccontata in musica, "Alas" torna in versione acustica e cambia il finale

Dopo le oltre 12 mila visualizzazioni totalizzate su Youtube con il video del diciannovenne forlivese Luca Cantagallo (in arte "Alas") della canzone "Che senso ha?" (brano che parla dell'abbandono di una persona importante per il ragazzo, accompagnata da un video in cui parallelamente un anziano signore soffre nella sua quotidianità per la moglie defunta) il giovane ha deciso dopo due mesi di fare uscire una versione acustica su Youtube della stessa canzone. A cantare questa volta non è da solo.

Infatti questa versione acustica ha la voce anche di un suo amico veronese: Massimiliano Acri. I due si sono conosciuti a Settembre al Cet di Mogol, durante il Tour Music Camp, camp durato tre giorni che prevedeva giornate piene di lezioni. "Nonostante i pochi giorni passati insieme - sostiene Luca - si sono instaurati bellissimi rapporti e anche se sembra assurdo, i ragazzi che si conoscono e che ho conosciuto in quel contesto, mi sembra di conoscerli da una vita".

"Sono contento che Luca abbia chiesto a me di fare questa collaborazione - continua Massimiliano -. Mi ricordo che eravamo nella stanza 66, stanza in cui stavamo io, Luca e altri due ragazzi e in cui le sere eravamo soliti a fare "festicciole" e invitare gente da fuori" ricorda con malinconia e ironia "quando Luca mi fece sentire con la chitarra per la prima volta questo pezzo, pezzo che mi colpì molto". La versione questa volta, a differenza dell'originale, è fatta solo da una chitarra acustica e le due voci dei ragazzi.

Un'altra differenza con l'originale è che nella parte finale, "Alas" cambia il testo, facendo intuire di essersi lasciato alle spalle quella storia che lo tratteneva ("Adesso guardami sto sorridendo, mi sono risvegliato da quel sogno orrendo, ho ritrovato la mia strada dopo essermi perso, mi sono liberato e ho ritrovato un senso") concludendo la canzone con "forse un senso ce l'ha", a differenza della versione originale che concludeva con "dimmi che senso ha?".

Il video dei due ragazzi ("Alas - Che senso ha? ft. Massimiliano Acri [Acoustic Version]") è girato dentro il SoundScape Studio al Ronco, luogo dove hanno registrato la nuova versione mentre il video è stato montato dall'ex rappresentante di istituto del Liceo Scientifico, Francesco Troianiello. Per quanto riguarda i progetti futuri, Massimiliano ha rivelato che a breve uscirà il Lyrics Video su Youtube del suo inedito "Impassibile", mentre Alas ha detto che finalmente ha terminato il suo Ep contenente cinque canzoni (non per fini commerciali) e che tra poche settimane girerà il video del suo prossimo singolo.