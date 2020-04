Alberi tagliati in viale Roma per fare la rotonda, scatta l'esposto degli ambientalisti

Denuncia da parte delle associazioni ambientaliste sulla partenza dell'intervento urbanistico nell'area tra via Cerchia e viale Roma, riguardante una vasta area che si trova dietro la caserma dei carabinieri del Ronco. Le associazioni Italia Nostra e Verdi Ambiente e Società spiegano in una nota di essersi riunite con un "gruppo di cittadini" che si sono costituiti in un comitato, per segnalare alla Procura presunti abusi nell'intervento. L'esposto è stato presentato ai Carabinieri forestali. La prima questione che viene posta è l'abbattimento degli alberi stradali. "Il cantiere di opere stradali per la realizzazione della rotatoria ha già comportato l’abbattimento degli alberi del filare che fiancheggia la carreggiata nell’assetto storico risalente ad epoca preunitaria e determina l’interesse culturale per l’alta qualità paesaggistica e di decoro urbano del viale di accesso alla città", spiega la nota.

La rotonda è un'opera pubblica, ma "è strettamente connessa al Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata in corso di attuazione, ed è realizzata, oltre alle opere di urbanizzazione in corso, dal soggetto attuatore dell’insediamento commerciale localizzato nell’area gravante sulla Via Emilia in quanto necessaria al miglioramento e messa in sicurezza dell’accessibilità dell’intero ambito territoriale frontistante la Via Emilia”. Verdi e Italia Nostra si scagliano anche contro la realizzazione di un supermercato, in quanto vige l'indicazione generale di non realizzare nuove strutture commerciali lungo la via Emilia. Sempre il comunicato: "Il PUA è stato approvato nonostante la riserva espressa dalla Provincia, per il contrasto con il vigente Piano territoriale di coordinamento provinciale – Ptcp -, che all’art. 67, comma 6, esclude espressamente “la localizzazione di nuove strutture di vendita”, esterne ai territori urbanizzati, “fronteggianti la Via Emilia o direttamente gravanti su di essa”. Per oltre 12 anni la Provincia si è opposta in più occasioni alla previsione del supermercato che insiste sulla Via Emilia ma il Consiglio Comunale, con numerose delibere, dopo averla inizialmente stralciata l’ha reintrodotta e poi successivamente confermata fino agli ultimi provvedimenti di approvazione del piano nel 2014 e della sua successiva variante del 2018, messa ora in esecuzione. Il Comune, per consentire la realizzazione dell’insediamento commerciale, come si è detto espressamente vietato dalla vincolante normativa del Ptcp, ne ha reiteratamente giustificato la violazione affermando che la esclusione disposta dal Ptcp non avrebbe efficacia, trattandosi un semplice indirizzo per la pianificazione sottordinata".

