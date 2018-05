Paura sulla Lughese: albero crolla all'improvviso e occupa tutta la carreggiata

E' crollato improvvisamente, occupando tutta la carreggiata. E fortunatamente in quel momento non stavano transitando mezzi o pedoni. Un tiglio è crollato nel primo pomeriggio di giovedì sulla Lughese, all'altezza del cavalcavia dell'autostrada A14, a San Martino in Villafranca. Sul posto si sono mobilitati i Vigili del Fuoco con una squadra e l'autoscala e la Polizia Municipale, che ha provveduto a coordinare la viabilità. Il personale del 115 ha operato fino alle 16.30, quando si è concluso l'intervento di rimozione dei resti della pianta. A quanto pare il tiglio è finito ko poichè malato da tempo, ma su questo saranno svolti gli accertamenti del caso. L'albero non è stato piegato da raffiche di vento, nonostante in quel momento era in atto un acquazzone temporalesco.

