Nel nome di Greta Thunberg: in Corso Diaz sarà piantato un albero contro i cambiamenti climatici

Giovedì, primo giorno di primavera, il Comitato promotore della "Petizione per la salvaguardia degli alberi di Forlì" pianterà un albero nella aiuola di corso Diaz nella quale è stato recentemente abbattuto un bagolaro e lo dedicherà a Greta Thunberg e al Global Climate Strike. "E' un gesto simbolico che vuole sottolineare l'importanza delle alberature nelle città, per il contribuito determinante che queste danno per ridurre la CO2, responsabile dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici, per assorbire le polveri sottili e contrastare l'inquinamento dell'aria e per mitigare il crescente calore che investe gli agglomerati urbani", viene spiegato



Con questo gesto simbolico il Comitato intende anche esprimere il proprio sostegno ed appoggio alle manifestazioni di Fridays For Future di Forlì, che, insieme con le altre di tutto il mondo, hanno posto alla attenzione di tutti la grave situazione che minaccia il Pianeta e l'urgenza di interventi per contrastare i cambiamenti climatici. Verrà messo a dimora un esemplare arboreo della stessa specie e delle stesse dimensioni di quelli recentemente piantati in Corso Diaz dal Comune dopo la positiva conclusione della lunga battaglia contro l'abbattimento dei bagolari. I lavori di messa a dimora inizieranno alle 13.30 e saranno eseguiti direttamente da componenti il Comitato coadiuvati da tecnici professionisti e tutto sarà effettuato a regola d’arte e in accordo con il Comune.