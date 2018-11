Abbattuto dalla tempesta di vento: albero bellunese svetterà a Forlimpopoli e vestirà l'abito natalizio

Natale speciale quest’anno per Forlimpopoli. Con un albero carico di tanti significati. L’amministrazione comunale ha infatti deciso che l’albero che verrà allestito come ogni anno in piazza Garibaldi sarà un albero che viene dalle zone montane del nord d’Italia devastate dal maltempo delle scorse settimane, più precisamente dal Comune di Feltre in provincia di Belluno. Sarà uno dei tanti alberi abbattuti dal fortunale che farà bella mostra di sé per tutto il periodo natalizio e darà a chiunque lo vedrà modo di riflettere su quello che è accaduto, ma soprattutto sarà un piccolo gesto di solidarietà per le popolazioni colpite dal disastro.

Forse un po’ secco, sicuramente rovinato dalla caduta e dall’esposizione alle intemperie, l’albero della città artusiana sarà abbellito dalle tradizionali luci colorate, ma soprattutto assumerà un grande valore simbolico che verrà spiegato in primo luogo ai bambini delle scuole e alle loro famiglie. Variazioni climatiche, tutela dell’ambiente e del territorio, vicinanza e solidarietà alle città che sono state colpite sono solo alcuni degli spunti di riflessione che l’albero porterà, si spera, nelle case di tutti quelli che lo vedranno.

Oltre alla solidarietà, dimostrerà anche la vicinanza e il grande rispetto per il coraggio, l’intraprendenza e la forza d’animo di popolazioni che, duramente colpite dalla natura, hanno trovato la volontà di reagire già mentre il disastro era in atto e di rimboccarsi le maniche immediatamente per ritornare ad essere quelle che erano prima della tragedia. All’acquisto dell’albero si affiancheranno altre iniziative di solidarietà che vengono messe a punto proprio in questi giorni e che verranno comunicate alla cittadinanza.