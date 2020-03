Albero sul ciglio del canale cede e diventa pericolante sulla strada, intervento dei pompieri

Disagi in via Cadore, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per la rimozione di un grosso albero pericolante sulla sede stradale. L'intervento è avvenuto nel pomeriggio di martedì. L'albero, che si trova sul ciglio del canale che costeggia la carreggiata, ha ceduto, col rischio di cadere sui veicoli in transito in via Cadore. Per questo è stata chiusa la strada e l'alberatura abbattuta.