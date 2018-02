"Alcol e anche violento": dai domiciliari alla Caritas al carcere

Avrebbe avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli altri ospiti della Caritas. E inoltre avrebbe abusato di bevande alcoliche. E così per un campano di 41 anni si sono aperte le porte del carcere di Forlì. L'individuo, noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile a seguito di un'ordinanza di revoca da parte del tribunale di sorveglianza di Bologna della misura degli arresti domiciliari, che stava scontando alla Caritas. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, avrebbe abusato in più di una circostanza di sostanze alcoliche e avuto condotte aggressive verso altri ospiti della struttura.