Alcol, guida contromano, veicoli sottoposti a fermo: pioggia di sanzioni della Polizia

Continuano senza sosta i controlli contro chi si mette alla guida dopo aver alzato troppo il gomito ed effettuati dalla Polstrada di Rocca. Quattro, nel fine settimana, le patenti di guida ritirate complessivamente: due perché scadute di validità e due a causa dell'alcool. I controlli sono stati effettuati tra la via Emilia e la Tosco-Romagnola.

La prima ad essere fermata è stata una 23enne aretina: aveva 0.78 g/l. Per lei ritiro della patente, 532 euro di multa e decurtazione di dieci punti. E' andata decisamente peggio ad un forlivese di 37 anni che a bordo di una Mazda è stato trovato con 1.67 g/l, cioè oltre tre volte il limite consentito per legge. In questo caso oltre alla denuncia e al ritito della patente, è scattato anche il sequestro del veicolo ai fini della confisca in quanto il tasso superava gli 1.5 g/l.

Due le patenti ritirate perché scadute di validità ad un uomo ed una donna per entrambi 155 euro di multa. Una 60enne del forlivese è stata inoltre sanzionata perché, senza cintura e col veicolo sottoposto a fermo amministrativo, circolava con il telefonino. Per lei oltre 1000 euro di multa e dieci punti decurtati. Un marocchino di 47 anni è stato sanzionato di 858 euro in quanto circolava senza cinture e con il veicolo sottoposto a fermo. Aveva le cinture, ma il veicolo sottoposto a fermo, un castrocarese di 45 anni: in questo caso 777 euro di multa

Infine un ravennate su Mitsubishi è stato sanzionato di quasi 2000 euro in quanto, alla vista degli agenti, ha fatto dietrofront: ma essendo contromano (nonché senza assicurazione, senza revisione e con veicolo sottoposto a fermo) è stato multato di 1918 euro. Complessivamente sono stati una tretina i conducenti sanzionati di cui una decina per il mancato uso delle cinture di sicurezza e tre per la mancata revisione al mezzo.