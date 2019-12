Alea Ambiente, nuovo orario d'attività per l’Ecocentro di Santa Maria Nuova

Nei prossimi giorni i servizi Alea Ambiente saranno soggetti ad alcune variazioni di orario. In occasione delle Festività, nella giornata di venerdì 27 dicembre i punti Alea di Civitella e Dovadola effettueranno un giorno di riposo, così come gli uffici di Forlì che sospenderanno l’attività per l’intera giornata. Per ogni esigenza sarà comunque disponibile il call center al tel. 0543.784700 (da cellulari) e al Numero Verde 800.68.98.98 (da telefono fisso) dalle ore 8:30 alle 18. La società ricorda inoltre "che per verificare eventuali modifiche nel calendario della raccolta porta a porta in concomitanza con i giorni festivi, è possibile consultare l’Ecocalendario, la App o il sito www.alea-ambiente.it; anche gli Ecocentri effettueranno regolare attività, ad eccezione delle giornate festive del 25 e 26 dicembre e dell’1 e 6 gennaio".

Entra in vigore da lunedì 23 dicembre il nuovo orario di attività dell’Ecocentro di S. Maria Nuova di Bertinoro (via Caduti di Via Fani), che sarà aperto lunedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30 (invece del mattino) per le utenze domestiche e non domestiche; mercoledì mattina dalle 9:30 alle 12:30 per le utenze domestiche e non domestiche; giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30 per le utenze domestiche e non domestiche; e sabato mattina dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30 per le utenze domestiche. Per informazioni è possibile contattare Alea Ambiente: da rete fissa al numero verde 800.68.98.98; da cellulare Tel. 0543.784700 (dal lunedì al venerdì non festivi dalle 8:30 alle 18; il sabato mattina non festivo dalle ore 8:30 alle 13).