Comuni Ricicloni, premio speciale ad Alea Ambiente: "I dati parlano chiaro"

Alea Ambiente è stata premiata a Roma da Legambiente, nell'ambito dell'evento nazionale "Comuni Ricicloni", con la menzione speciale "Un anno dopo" per aver raggiunto, in appena un anno, eccellenti risultati nei 13 comuni del bacino forlivese: incremento all'80% di raccolta differenziata e secco totale prodotto calato del 72%. Si stimano a fine anno meno di 20.000 tonnellate di secco da conferire a smaltimento, contro le 54.805 tonnellate smaltite nel 2018.

"I dati parlano chiaro - spiega l’attuale direttore generale Paolo Di Giovanni - ed è stato possibile raggiungerli grazie alla preziosa collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, primi tra tutti, i cittadini, che ringrazio vivamente. Un ringraziamento anche agli amministratori dei Comuni che hanno permesso di realizzare il progetto di raccolta porta a porta con tariffa puntuale, un sistema responsabilizzante che funziona ed è in linea con gli obiettivi Regionali e comunitari. Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti prevede il raggiungimento del 73% di raccolta differenziata entro il 2020, obiettivo che Alea, grazie al sistema di raccolta applicato, ha già superato".

"Un altro aspetto importante da sottolineare - spiega l’azienda - è che, rispetto alla produzione totale di rifiuto secco, il contributo delle utenze domestiche è inferiore al 25%, con una produzione di circa 22,5 kg per abitante. Dato che dimostra come le famiglie abbiano reagito positivamente e come stiano collaborando in maniera attiva".