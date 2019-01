Alea, altre "leggende" sul web. Tariffe sulla consegna degli Ecocalendari: è falso

Mentre continua nelle zone C e D, comprensive della periferia est e nord della città (quartieri Spazzoli, Musicisti, parte di Bussecchio, Ronco, Coriano, Ospedaletto e le frazioni su via Cervese), la consegna alle utenze dei bidoncini da utilizzare nella raccolta rifiuti porta a porta "targata" Alea Ambiente che scatterà il prossimo 5 febbraio e che interesserà anche il centro storico, su alcuni gruppi e pagine Facebook continuano a circolare informazioni scorrette rispetto alla consegna degli Ecocalendari e le tariffe.

Alea Ambiente tranquillizza i cittadini ricordando che "la tariffa non viene calcolata in base al numero di copie ricevute" e che "per qualsiasi dubbio ed informazioni scriveree all'indirizzo di posta elettronica info@alea-ambiente.it". Alea sottolinea inoltre che l'EcoCalendario è in distribuzione a tutte le utenze e che nel frattempo è possibile consultarlo o scaricarlo online all'indirizzo https://alea-ambiente.it/raccolta-porta-a-porta/ecocalendari/.

COME DIFFERENZIARE I RIFIUTI: SCARICA IL DIZIONARIO DI ALEA AMBIENTE

Nei giorni scorsi l'assessore all'Ambiente, William Sanzani, a ForlìToday è tornato a ribadire che non ci saranno multe nei confronti dei conferimenti sbagliati, vale a dire se si butta del materiale diverso rispetto a quello a cui il bidone è destinato. "E' una cosa che non esiste - ha tranquillizzato -. Ci saranno tolleranza e accompagnamento degli utenti. Quelli che sbaglieranno di più si ritroveranno magari più adesivi al bidone, ma nessuna multa".

Numeri utili

Per qualsiasi informazione è possibile chiamare al numero verde 800.68.98.98 (solo da telefono fisso); numero 0543 784700 (da cellulare), con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì non festivi, dalle 8.30 alle ore 18. Il sabato mattina non festivo, dalle ore 08.30 alle 13.00. E’ possibile, inoltre, inviare una mail a info@alea-ambiente.it oppure rivolgersi alla pagina contatti del sito internet www.alea-ambiente.it. E' aperta anche la pagina fb "alea ambiente spa".