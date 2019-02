Raccolta rifiuti, Alea Ambiente continua nella ricerca di autisti: ultimi giorni per presentare la candidatura

Continua la ricerca di autisti addetti alla raccolta in possesso della patente C e CQC. Martedì 19 febbraio è l'ultimo giorno, dell'avviso di selezione pubblica, entro il quale è possibile inviare la propria candidatura, utilizzando esclusivamente il link https://quanta.intervieweb.it/it/jobs/autisti_addetti_alla_raccolta_ed_attivit_accessorie_3140/it/. I candidati dovranno essere in possesso delle patenti idonee (C - e CQC); dovranno aver maturato un’esperienza nella guida di mezzi per trasporto di materiali, conoscere il territorio della provincia di Forlì ed essere disponibili al lavoro su turni.

Rappresentano requisiti preferenziali il possesso di patente E, l’esperienza come autista nella raccolta porta a porta, il domicilio in provincia di Forlì. Il colloquio selettivo sarà effettuato solo ai candidati in possesso dei requisiti richiesti.