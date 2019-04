Raccolta differenziata, Alea Ambiente: "Disponibili a condividere la tracciabilità dei rifiuti"

"Alea è a disposizione dei rappresentanti del territorio che vogliano seguire il giro della raccolta fino all’impianto di destino". Il direttore generale, Paolo Contò ribadisce la disponibilità a documentare la tracciabilità dei flussi dei materiali raccolti. L’invito è rivolto a rappresentanti del territorio istituzionali (associazioni dei consumatori, di categoria, consiglieri e media). Nel frattempo l’azienda informa che sul sito istituzionale dell’azienda nella pagina "Informazioni ambientali" del menu "Amministrazione trasparente" sono a disposizione i dati relativamente i flussi dei rifiuti gestiti da Alea: kg e impianti di destino, attualmente aggiornati al primo bimestre 2019.

"La violazione delle regole di servizio perpetrata dall’operatore interinale è stata un fatto grave, ma per fortuna isolato e non deve inficiare il lavoro svolto ad oggi - prosegue Contò -. In attesa di chiudere la procedura di verifica e approfondimento sull’operato del lavoratore, ci tengo a ricordare che la qualità dei materiali riciclati è confermata anche dagli stessi impianti di destino che ci riconoscono un corrispettivo economico proprio in base alla suddetta qualità".

"Per quanto riguarda la sola frazione di plastica-lattine avviata all’impianto di Herambiente, nel mese di febbraio, a fronte del conferimento di 304.760 tonnellate abbiamo ricevuto 23.454 euro, ovvero ci è stato riconosciuto un importo di 76,96 euro per ogni tonnellata, di cui abbiamo anche tracciabilità contabile. Col mese di marzo entrerà a regime anche il conferimento a Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) che ci riconoscerà per il materiale buono conferito un prezzo a tonnellata pari a 280 euro", ha concluso Contò.