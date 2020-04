Alea Ambiente, variazioni al servizio per la giornata del 25 aprile

In occasione dell'anniversario della Liberazione d'Italia, Alea Ambiente informa che nella giornata di sabato prossimo, giorno della Liberazione, saranno sospesi i servizi di EcoBus ed EcoStop nel centro storico di Forlì. Allo stesso modo, non sarà effettuata la raccolta porta a porta dei rifiuti nei centri storici di Bertinoro, Castrocaro Terme, Forlimpopoli, Meldola, Modigliana e Rocca San Casciano. Per qualsiasi ulteriore informazione, si consiglia sempre di consultare il proprio EcoCalendario 2020, anche online all’indirizzo "https://www.alea-ambiente.it/raccolta-porta-a-porta/ecocalendari-2020/" o sulla App Alea Ambiente. Per informazioni, contattare Alea Ambiente: da rete fissa numero verde 800.68.98.98; da cellulare telefono 0543.784700.

