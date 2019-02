Alea, aperture straordinarie per il ritiro del contenitore dei pannoloni. Già 1000 consegne

Alea Ambiente annuncia in questo periodo aperture "straordinarie" del Punto Alea di via Golfarelli 123 per far fronte all'attuale affluenza eccezionale di persone. Infatti, in coincidenza con la partenza del Porta a Porta a Forlì, numerosi utenti hanno fatto visita allo sportello forlivese, chi per espletare delle pratiche, chi per prendere il kit dei contenitori per la raccolta Porta a Porta. Ed infine, numerosi cittadini si sono presentati per ritirare il contenitore “solidale” per il conferimento dei pannolini e pannoloni.

Proprio per far fronte all'afflusso di persone richiedenti il contenitore "solidale" il Punto Alea di Forlì sarà aperto, a partire dal prossimo 8 febbraio, anche il venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 ed il sabato mattina dalle ore 9 alle 12.30. Per prenotare l'appuntamento, nei prossimi giorni, si potrà chiamare il Numero Verde 800.68.98.98 (solo da telefono fisso) o il Numero 0543 784700 (per chiamate da cellulari).

Ad oggi sono stati consegnati circa 1000 contenitori per il conferimento dei rifiuti da condizioni di disagio (pannoloni, dializzati, stomatizzati e incontinenti), dei quali 700 per la città di Forlì. Sul sito istituzionale al link https://alea-ambiente.it/progetti-speciali/progetto-famiglia-ecosostenibile/ è possibile scaricare il modulo che andrà compilato in tutte le sue parti e consegnato direttamente presso i Punti Alea del territorio. E' possibili possibile conferire gratuitamente questa tipologia di rifiuti in tutti gli Ecocentri del territorio gestiti da Alea Ambiente.