Alea, debutta il distributore automatico di sacchetti per la raccolta rifiuti

È stato inaugurato mercoledì mattina dal sindaco di Forlimpopoli, Milena Garavini, e dal direttore di Alea, Paolo Di Giovanni, il nuovo distributore automatico di Alea Ambiente di sacchetti dei rifiuti, organico e secco, nell’area dell’Ecocentro - Stazione ecologica di Forlimpopoli (che si trova, provenendo da Forlì, all’inizio della tangenziale cittadina, in direzione Cesena). L’apparecchiatura fornirà ai titolari delle utenze domestiche sacchetti per l’umido e per il secco da utilizzare per la raccolta porta a porta dei rifiuti. Grazie a questo dispositivo, non sarà più necessario recarsi allo sportello di uno dei Punti Alea Ambiente del territorio forlivese, ma ci si potrà rifornire liberamente, negli orari di apertura dell’Ecocentro (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 e martedì e giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e sabato in entrambe le suddette fasce orarie).

Per usufruire del servizio è sufficiente presentarsi all’Ecocentro con la tessera sanitaria dell’intestatario della bolletta rifiuti: il distributore leggerà il codice a barre per identificare l’utente ed erogherà il quantitativo spettante. Il distributore è utilizzabile da tutti i cittadini di Forlimpopoli ma anche dai cittadini dei 13 comuni serviti da Alea Ambiente. "E’ senza dubbio un ulteriore elemento che migliora il servizio di Alea Ambiente in maniera più flessibile e vicina ai cittadini” dice il sindaco. "Stiamo lavorando con tutti i sindaci per rendere sempre più efficiente il servizio e più aderente alle necessità della popolazione", aggiunge il direttore Di Giovanni. In ogni caso, per urgenze o necessità ulteriori rispetto al quantitativo dovuto, i cittadini possono utilizzare anche i sacchetti per la raccolta differenziata reperibili nei supermercati.