Alea già all'opera sulle discariche segnalate da ForlìToday: "Abbandoni continui"

E' già partita l'operazione straordinaria di pulizia nei punti critici degli abbandoni abusivi di rifiuti. Lo fa sapere Alea, che spiega che oltre ai punti già segnalati dai cittadini, la società pubblica della nettezza urbana interverrà in quelli segnalati da ForlìToday, nella sua inchiesta. Ed anzi, già a poche ore dalla pubblicazione dell'articolo Alea segnala l'operazione di pulizia avvenuta a stretto giro in via Isonzo, a ridosso dell'ex passaggio a livello, all'incrocio con via Monte Vodice. Alea, invia le foto del "prima" e del "dopo". Purtroppo, gli abbandoni sono continui e quindi non si fa a tempo a completare le pulizie in determinate piazzole, che già ne spuntano altre. Oltre agli otto punti "vergognosi" segnalati da ForlìToday, se ne aggiungono altri segnalati dai lettori: in via Savelli, nella zona dell'autostrada, in via XIII Novembre a Villafranca. Alcuni lettori segnalano infine operazioni rapide di pulizia da parte di Alea in via Copenico e in via Borelli, sperando che oltre ad Alea si muovano anche le forze dell'ordine per impedire nuovi abbandoni nelle aree già pulite.