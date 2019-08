Alea, nuovo punto informativo per le pratiche a Modigliana

Da martedì 13 agosto il punto informativo di Alea Ambiente S.p.a., sarà attivo presso il locali della ex sede dell’ufficio di collocamento, in via A.Manzoni 11 - Modigliana (ingresso a fianco dell’edificio della scuola media), e non più presso la sede del Comune. Nella nuova sede dello sportello Alea, sarà possibile aprire o chiudere contratti, comunicare variazioni anagrafiche, oltre che chiedere qualunque informazione sul servizio o sulla fatturazione. Per evitare trasferimenti in altre sedi di Alea, sarà inoltre possibile anche sostituire o ritirare i contenitori, ritirare i sacchetti per la raccolta dell'umido e del secco non differenziato.



Non variano le date relative ai giorni di presenza del personale di Alea, che sarà a disposizione a Modigliana nelle giornate di ogni secondo, terzo e quarto martedì del mese, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, confermando inoltre la presenza nel primo martedì del mese presso la sede del Comune di Tredozio