Alea, riapre lunedì l'ecocentro di Bertinoro: era chiuso per lavori

Riaprirà lunedì 2 dicembre l’Ecocentro di Bertinoro di via Cellaimo, che tornerà così a disposizione di cittadini e imprese per il conferimento dei rifiuti. Sono, infatti, ultimati i lavori straordinari presso l’adiacente depuratore che avevano determinato la chiusura temporanea del centro di raccolta. Dalla prossima settimana, quindi, la struttura riprenderà il proprio servizio secondo i consueti orari invernali: per i titolari di utenze domestiche, lunedì, mercoledì e sabato mattina dalle 9:30 alle 12:30 e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 17. Sarà, invece, disponibile per le utenze non domestiche, il lunedì e il mercoledì mattina dalle 9:30 alle 12:30 e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 17.

Contestualmente alla riapertura della stazione di Bertinoro, da lunedì 2 ritornerà ai tradizionali orari di apertura anche l’Ecocentro di Santa Maria Nuova (via Caduti di Via Fani): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9:30 alle 12:30 e il giovedì e il sabato dalle 14:30 alle 17:30 (per le utenze domestiche); il lunedì e mercoledì mattina dalle 9:30 alle 12:30 e il giovedì dalle 14:30 alle 17:30 per le utenze non domestiche.

Per informazioni, contattare Alea Ambiente al Numero Verde gratuito 800.68.98.98 (da rete fissa) o al Tel. 0543.784700 da cellulare.