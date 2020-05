Traguardo speciale per Alessandra Tassinari: festeggiato il secolo di vita

Festeggiato il secolo di vita di Alessandra Tassinari, ospite della struttura "I Girasoli". Il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore al Welfare e alle Politiche per la famiglia, Rosaria Tassinari, hanno fatto pervenire alla neo centenaria una pergamena celebrativa per l'importante traguardo raggiunto. "Un augurio speciale è stato inviato dal Comune di Forlì che, non potendo intervenire con un proprio rappresentante causa l'emergenza covid-19 in corso, ha voluto testimoniare con una pergamena e un abbraccio simbolico l'affetto da parte dell'intera comunità cittadina", affermano Zattini e Tassinari.

