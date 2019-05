Nuovo successo per la Chirurgia forlivese: il dottor Alessandro Cucchetti ottiene l'abilitazione scientifica universitaria di prima fascia

L' Unità Operativa di Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate dell'ospedale di Forlì, diretta dal professor Giorgio Ercolani, si può fregiare da oggi di un altro chirurgo che ha ottenuto l'abilitazione scientifica a professore ordinario (Prima Fascia), il dottor Alessandro Cucchetti. "Sono davvero soddisfatto dei risultati scientifici ottenuti dai miei collaboratori - spiega il professor Ercolani -. Da quando dirigo questa Unità Operativa, sono ben quattro i chirurghi che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica a professore universitario: Paolo Morgagni, Davide Cavaliere, Leonardo Solaini e, appunto, il professor Cucchetti. Si tratta di un importante riconoscimento alla grande attività scientifica portata avanti in questo ospedale".

Cucchetti si è laureato in Medicina e Chirurgia e successivamente si è specializzato in Chirurgia Generale all'Università degli Studi di Bologna. Si è formato professionalmente nell'Unità di Chirurgia Generale e dei Trapianti dell'Ospedale S.Orsola di Bologna fino a luglio del 2017, da quando ha trasferito la sua attività assistenziale all'ospedale "Morgagni-Pierantoni". Dopo essere stato ricercatore Senior in convenzione, assumerà il ruolo di Professore Associato nel prossimo ottobre.

Autore e co-autore di oltre 250 pubblicazioni con impact factor ed indicizzate sui principali database internazionali, è stato relatore, moderatore ed opinion leader in oltre 40 congressi nazionali ed internazionali. Ha un indice di citazione (h-index) di 42, che lo colloca entro i primi 100 ricercatori italiani secondo il sito indipendente "Top Italian Scientist". Il suo campo di ricerca è focalizzato sui tumori del fegato, ambito che lo ha condotto ad essere recentemente convocato dalla European Association for the Study of the Liver (Easl) e dalla prestigiosa rivista scientifica "The Lancet" a comporre una commissione di ricerca con altri prestigiosi epatologi e chirurghi europei.