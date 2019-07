Nelle vene dell'imprenditore del web scorre il rock: la sua voce vibrerà tra i "millini" di Francoforte

Non saranno solo Oliviera Amadori e le amiche faentine Rita Zauli e Tiziana Franzoni a rappresentare la Romagna al concerto dei Rockin'1000 in programma domenica alla Commerzbank Arena di Francoforte, in Germania. E' in procinto di spiccare il volo per esibirsi come cantante insieme alla rock band da guinness mondiale anche il forlivese Alessandro Zaccheroni. Nella vita di tutti i giorni è un networker ed amministratore di "Portalidea Srl", un'azienda a Forlì che si occupa di sviluppo app, siti web e promozione sul web.

Nel tempo libero coltiva la sua passione per la musica: "Ho spaziato dal Pianobar, al Requiem di Verdi al Gospel a Sanremo Giovani come cantautore, mentre negli ultimi anni è uscita in me la vena rock. Dopo un'esperienza con un quartetto acustico rock, ora ho un duo rock acustico Widget. I miei gruppi musicali preferiti sono i Gun's n Roses , i Muse, i Queen e gli Ac/Dc". Quella di domenica non sarà la prima esperienza con i "millini": "Lo scorso anno ho debuttato col concerto di Firenze e ora, se posso, non me li perdo più".

Alessandro avrebbe dovuto partecipare all'appuntamento allo Stade De France a Parigi sabato scorso, ma ha dovuto rinunciare per il matrimonio di un suo caro amico. "Sono entrato in lista di attesa per Francoforte e circa tre mesi fa sono rientrato tra i partecipanti. Sono carichissimo e non vedo l'ora", esclama. Partecipare all'evento dei "millini" richiede ore e ore di prove: "Da circa un mese e mezzo sto preparando i brani. Quelli che preferisco di quelli previsti nella scaletta sono "Smells Like Teen Spirit" dei Nirvana, "Jumpin' Jack Flash" dei The Rolling Stones, "Highway to Hell" degli Ac-Dc. Poi viccanteremo anche 3 brani in tedesco e "Oh Jonny" di Jan Delay è stata un'ottima scelta".

Dalla Romagna Alessandro partirà da solo, ma a Francoforte ritroverà amici italiani conosciuti lo scorso anno. Ma altre nuove amicizie nasceranno. Perchè essere uno dei mille "significa far parte di un'esperienza musicale incredibile ed emozionante, tutte da condividere. Una band di oltre 1.000 musicisti che vivono quattri giorni immersi in un'atmosfera surreale".