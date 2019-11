Alfabetizzazione digitale, scoprire l'uso delle nuove tecnologie: a Santa Sofia debutta "Pane e Internet"

Prosegue l'impegno della Regione Emilia Romagna nell'ambito dell'alfabetizzazione digitale e anche nel territorio dell'alta valle del Bidente è in partenza il progetto “Pane e Internet”, mirato alla formazione dei cosiddetti “cittadini digitali”. Il "cittadino digitale" è un cittadino che, a tutte le età, usa le tecnologie per accedere alle informazioni, per fruire di servizi sempre più avanzati e per cogliere le opportunità che il digitale offre nel suo territorio. Tuttavia, non è sufficiente estendere le infrastrutture tecnologiche nel territorio o produrre nuovi servizi online: è necessario anche sostenere l’acquisizione di conoscenze e competenze necessarie per avere una piena cittadinanza digitale. Proprio per questo, le Linee di sviluppo 2018-2020 e il Piano Operativo 2018 e 2019 dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna includono attività mirate a favorire l'inclusione digitale, mediante il coinvolgimento attivo dei territori, promuovendo la creazione dei Punti Pane e Internet (PeI), fulcro di un sistema locale di formazione e supporto continuo allo sviluppo delle competenze ed abilità digitali dei cittadini.

"Sappiamo che oggi molte pratiche si possono sbrigare in maniera più snella e veloce proprio in maniera digitale - dice l'assessora alle politiche sociali Ilaria Marianini -. Penso, ad esempio, all'invio di documenti via email, ma anche alla possibilità di accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico. Se questo è semplice e immediato per le giovani generazioni, per altri è più impegnativo. Proprio per questo riteniamo fondamentale garantire corsi di alfabetizzazione digitale a tutti i cittadini, per accompagnarli nell'uso delle nuove tecnologie. Tutto questo, poi, è ancor più importante per chi risiede in una zona montana: internet e i servizi on line possono sopperire alla distanza fisica da uffici, enti o aziende che hanno sede in città".



A livello locale, il coordinamento del progetto sarà curato dall'’Asp San Vincenzo de’ Paoli, nela sede degli Uffici di Santa Sofia in via Unità d’Italia 47. L'ente, insieme a scuole, biblioteche, enti di formazione, associazioni di volontariato, centri di aggregazione ed imprese locali e con il supporto degli uffici comunali, organizzerà corsi di formazione per i cittadini che desiderano migliorare le loro abilità digitali. Inoltre, Pane e Internet garantirà anche la presenza di un servizio di facilitazione digitale, a disposizione dei cittadini che necessitino di auto, fornirà accompagnamento all'uso dei servizi online e promuoverà la diffusione della cultura digitale



Entrando nel dettaglio, a Santa Sofia si svolgeranno sia incontri dedicati a chi non ha alcuna dimestichezza con smartphone, tablet e computer, sia – in un secondo momento – corsi di approfondimento. In ogni caso, ogni corso prevede un totale di 8 lezioni che si terranno in orario serale e a cadenza settimanale. I primi corsi saranno: alfabetizzazione sull’uso dello smartphone e tablet - Livello 1 (il giovedì sera dal 7 novembre) e alfabetizzazione sull’uso del computer - Livello 1 (il martedì sera dal 12 novembre), a cui ne seguiranno altri a partire da gennaio 2020. I corsi sono gratuiti ma, per motivi organizzativi, è obbligatoria l'iscrizione da compilare e consegnare presso la Biblioteca Comunale “Luciano Foglietta” di Santa Sofia dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 (telefono 0543/974551 e 0543/974526)



Oltre ai corsi Pane e Internet, poi, verranno organizzati anche eventi di cultura digitale: due conferenze aperte a tutti, per analizzare questioni specifiche. “A Santa Sofia – conclude Marianini – abbiamo scelto di affrontare tematiche legate ai social, a volte usati in maniera impropria. Ci confronteremo con alcuni esperti e potremo avere un parere autorevole su alcune questioni come il “Parental Control”, ovvero il modo in cui gestire la pubblicazione di foto dei minorenni sui social, e “Quali regole valgono sui social network?”, per capire la maniera giusta in cui postare contenuti difendendo la propria reputazione e senza offendere o ledere quella altrui.”