All'Artusi torna di scena l'arte della bella tavola: gli studenti si sfidano al concorso "Tavole imbandite"

L’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” ospiterà anche quest’anno la nuova edizione del concorso “Tavole Imbandite” organizzato dall’Accademia Artusiana nell’ambito della manifestazione “Artusea 2019”, con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli. Sabato gli occhi torneranno a giudicare la tavola prima del palato nel corso del tradizionale appuntamento con la kermesse, quest’anno giunta alla sua 22esima edizione. Il concorso vedrà gli allievi del terzo, quarto e quinto anno di diversi istituti alberghieri italiani sfidarsi nell’arte dell’allestimento di tavole imbandite. Le prove, con inizio alle 8.45 nella sede dell’Istituto Alberghiero forlimpopolese, prevedono che ogni alunno partecipante, accompagnato da un docente a rappresentanza del proprio Istituto, abbia a disposizione un tavolo rotondo del diametro di 120 centimetri da apparecchiare per due persone.

L’allievo, lavorando autonomamente, dovrà, inoltre, presentare un menù scritto, di lunch o dinner, scelto a sua discrezione con relativo abbinamento pietanze-vini, senza tuttavia eseguirlo, in quanto ad essere valutato sarà l’allestimento della tavola. In più, ogni alunno dovrà successivamente esibirsi nella prova di stappatura di una bottiglia di uno dei vini indicati nel menù predisposto, nonché illustrare le caratteristiche del vino presentato, descrivere, senza eseguirla, la ricetta di un cocktail aperitivo originale ed allestire estemporaneamente una composizione floreale da collocare sul tavolo. Il tempo massimo a disposizione per completare la prova è fissato in due ore. Tra gli Istituti Alberghieri statali che si sfideranno: l’Ipssar “Luigi Veronelli” di Casalecchio di Reno, l’Asp “Giovanni Ottavio Bufalini” di Città di Castello, l’IIS “Einstein-Nebbia” di Loreto, l’Ipssar “P. Artusi” di Riolo Terme e l’Ipsseoa “Amerigo Vespucci” di Roma. A giudicare l’operato degli alunni sarà una illustre Commissione Giudicatrice presieduta dal Cavaliere Adamo Guidi, Gran Maestro della ristorazione.

Alla manifestazione presenzieranno anche Mariella Pieri, dirigente scolastico dell’Istituto Artusi, Milena Garavini, sindaco di Forlimpopoli, Miro Mancini, Premio Marietta 2013 ad honorem, e Maurizio Artusi, presidente dell’Accademia Artusiana, fondata nel 1988 nella città natale del gastronomo padre indiscusso della cucina italiana. A conclusione delle prove, gli allievi che avranno conseguito il primo, il secondo e il terzo miglior punteggio assoluto riceveranno la Coppa “Artusea 2019” dell’Accademia Artusiana, un diploma di merito ed è, inoltre, prevista l’assegnazione un “Premio Simpatia” sulla base dei voti espressi dal pubblico presente.

Dopo la gara e prima della premiazione sarà il palato a godere quando, al culmine della kermesse, gli alunni dell’Istituto Alberghiero Artusi, coordinati in brigata dai loro docenti, prepareranno e serviranno per oltre cento ospiti il pranzo a base di tortino di verza e guanciale su fonduta di Parmigiano Reggiano, seguito da lasagnette alla zucca, funghi e formaggio di Fossa, bocconcini di manzo al latte con polenta e verdure stufate e, a chiudere, zabaione ghiacciato al Grand Marnier, ganache al cioccolato e mandorle tostate.