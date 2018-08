All'Ex Gil il Museo Nazionale della Ginnastica: presto il progetto espositivo

Novità in vista per l'Ex Gil - Casa dello Sport di Forlì. La struttura di viale della Libertà ospiterà il Museo Nazionale della Ginnastica. "E' ancora presto per svelarne i contenuti ed i percorsi - spiega l'assessore allo Sport -. Ma manca poco per presentare ufficialmente alla città il progetto espostivo del Museo Nazionale della Ginnastica che finalmente, dopo anni, prende corpo per precisa volontà e determinazione di questa amministrazione". Si insidierà, continua Samorì, "nella sua "casa", l'Ex Gil Adriano Casadei. Lo sport è fatto anche e soprattutto i contenuti e progetti".