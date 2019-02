All’Istituto Artusi ritorna il gran galà di beneficenza della Croce Rossa

Gusto e solidarietà tornano protagonisti di una serata conviviale, ormai affezionata tradizione, che anche quest'anno scalderà i cuori solleticando il palato di volontari, amici, autorità civili del territorio e semplici cittadini che venerdì 1 marzo alle ore 19.30 parteciperanno al Gran Galà di beneficenza organizzato dalla Croce Rossa Italiana, comitato di Forlimpopoli e Bertinoro, in collaborazione con l'Istituto Alberghiero "Pellegrino Artusi".

A riconferma del saldo radicamento sul territorio della Croce Rossa Italiana locale, impegnata da 45 anni in molteplici attività assistenziali e iniziative di autofinanziamento per i tanti progetti di prevenzione e sensibilizzazione di opere socio-assistenziali a favore della comunità, il ricavato dell'evento benefico verrà, anche quest'anno, devoluto al finanziamento di borse di studio che consentiranno alle famiglie in difficoltà di provvedere al pagamento del contributo scolastico e all'acquisto di materiale didattico per i loro ragazzi.

Per questa serata, emblema di un'Italia che aiuta, gli allievi dell'Istituto Alberghiero, coordinati in brigata dai loro docenti, hanno messo a punto un menù raffinato, unendo la stagionalità di piatti della tradizione e della modernità. Biglietto di presentazione sarà una battuta di vitello con salsa leccarda, senape e cicoria cimata, per proseguire con timballo di riso al Sangiovese, stracciatella ed erbette di campo, tortelli alla zucca con ragù di rapa rossa e guanciale, picanha, limoni salati e insalata di cavolo cappuccio e, infine, cremino pistacchio, sbrisolona al latte, salsa papaya e frivolezze di Carnevale. Il servizio a tavola e l'accoglienza degli ospiti verranno curati dagli studenti dell'indirizzo sala-vendita e ricevimento sotto gli occhi attenti dei loro docenti.

L'appuntamento benefico sarà, inoltre, impreziosito da uno straordinario intermezzo a sorpresa e dal sorteggio di alcuni prestigiosi premi, e infine il tradizionale omaggio della rosa alle signore in sala concluderà la serata. "Si tratta di un evento conviviale importante - commentano Emanuele Pignatiello, presidente Cri Forlimpopoli-Bertinoro, e il dirigente Scolastico Giorgio Brunet - che vede riuniti a tavola i valori dell'associazionismo socio-assistenziale, dell'impegno civile e del volontariato con la cultura del gusto e della tradizione enogastronomica interpretate dall'Istituto "Pellegrino Artusi", eccellenza indiscussa nella formazione dei futuri professionisti dell'arte culinaria e dell'ospitalità alberghiera". Info e prenotazioni entro sabato 23 febbraio al 333-2269970. Contributo per la cena: 40 euro.