All'istituto Artusi si impara il gusto della cooperazione e dell'imprendorialità

Un'esperienza di formazione imprenditoriale e di educazione cooperativa è quella che, giovedì dalle ore 11 alle 13.35, farà incontrare sui banchi dell'Aula Magna dell'Istituto Alberghiero "Pellegrino Artusi" di Forlimpopoli gli studenti delle classi 5^ di indirizzo enogastronomia e alcune delle eccellenze agroalimentari cooperative dell'Emilia Romagna. L'appuntamento si conferma una nuova tappa all'interno del ciclo di incontri organizzato da Confcooperative FedAgriPesca Emilia Romagna negli istituti alberghieri ed agrari della regione ai fini di promuovere i valori della cooperazione, del territorio e dell'impresa a scopi mutualistici per formare i potenziali futuri imprenditori, facendo di loro anche giovani consapevoli, motivati e più responsabili nei confronti della propria collettività.

A portare sui banchi il gusto della cooperazione saranno Daniele De Leo, agronomo esperto divulgatore con particolare attenzione alle tipicità territoriali Dop e Igp, Davide Pieri, in rappresentanza di FedAgriPesca Confcooperative Emilia Romagna, Riccardo Nascè, responsabile FedAgriPesca per la provincia di Forlì-Cesena, Luca Bartoletti, a capo di Irecoop Forlì-Cesena, ente di formazione all'interno di Confcooperative E.R., ed alcune delle principali realtà cooperative produttive provinciali, tra cui l'Associazione Forlivese Apicoltori (A.F.A.) con il consigliere Giovanni Scozzoli e la Centrale del Latte di Cesena, rappresentata dai responsabili commerciali Federico Lucchi e Michele Getti. Protagonisti della giornata saranno gli oltre 120 studenti dell'ultimo anno, interlocutori privilegiati di una lezione dialogata e fortemente interattiva, che mira ad avvicinare i ragazzi ai meccanismi che permettono la nascita, lo sviluppo e la gestione di una realtà cooperativa attraverso esperienze concrete di imprenditorialità con al centro le specialità produttive della nostra regione, incredibile scrigno di tesori culinari e di itinerari gastronomici.

"Sarà una preziosa occasione di dialogo e di incontro dalla profonda valenza didattica e formativa - commenta Mariella Pieri, dirigente scolastico dell'Istituto Artusi - capace di coniugare il mondo dell'impresa e della scuola, coinvolgendo gli studenti, gli insegnanti e gli ospiti delle cooperative che, insoliti docenti per un giorno, si troveranno ad esaltare le proprie produzioni territoriali di fronte ai professionisti di domani, coloro i quali potranno continuare a produrre e a valorizzare quelle eccellenze che tutto il mondo ci invidia, dimostrando come, insieme all'eccellenza del territorio, siano le persone con il loro impegno e la loro passione a fare la differenza".

L'Emilia Romagna, infatti, con i suoi 44 prodotti riconosciuti dai marchi europei Dop e Igp, è la prima regione in Italia e in Europa per produzioni di eccellenza, molte delle quali sono ottenute e trasformate nelle cooperative, che dunque si confermano tipologia di impresa caratterizzante il nostro settore agroalimentare. L'iniziativa prevede, infine, anche la divulgazione della guida di FedAgri Confcooperative "Il Gusto della Cooperazione", realizzata nel 2008 e oggi alla quarta ristampa, che verrà distribuita a tutti i partecipanti alla fine della lezione dopo essere stata filo conduttore degli interventi in aula, mentre la giornata si concluderà con un prelibato momento finale.