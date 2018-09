All'ospedale Morgagni una messa con le reliquie di San Mercuriale

In occasione della ricognizione canonica e scientifica delle ossa del proto-Vescovo e patrono di Forlì, San Mercuriale, venerdì alle 9,30, verrà celebrata la Santa Messa nella cappella del Padiglione Morgagni dell'ospedale di Forlì. Le ossa rimarranno in chiesa per la venerazione personale fino alle 13. Lo studio scientifico, che esaminerà le reliquie di San Mercuriale, con l'obiettivo di avere una conoscenza più approfondita del santo, è in collaborazione con Ausl Romagna Cultura, Diocesi di Forlì-Bertinoro e con il contributo del Lions Terre di Romagna. E' la prima volta che il patrono di Forlì viene spostato in un ospedale e questa è la sesta ricognizione compiuta sulle sue reliquie dal XIII secolo, la prima che vede scendere in campo avanzate metodiche laboratoristiche.