Alla Casa di Riposo "Zangheri" una nuova donazione di guanti e tute monouso

La battaglia contro il contagio da Coronavirus viene combattuta ogni giorno su tanti fronti diversi. In questo periodo così difficile per ognuno di noi, ma in particolare per chi lavora nella sanità e nell'assistenza, innumerevoli sono state le attestazioni di solidarietà. Nelle ultime settimane i contributi si sono moltiplicati come anche le iniziative spontanee di cittadini e imprese per aiutare le istituzioni impegnate in prima linea.

In un’ottica di aiuto e impegno solidale, dopo essersi interfacciati con la direzione della Casa di Riposo "Pietro Zangheri" e aver raccolto le esigenze primarie di questa struttura così provata dal contagio, i 25 promotori di Banca Fideuram Filiale di Forlì hanno versato un loro piccolo contributo personale per donare alla "Zangheri" una fornitura di 400 tute monouso e di circa 2.000 paia di guanti usa e getta. Ogni piccolo gesto fatto con entusiasmo è capace di esprimere un enorme valore umano e sociale.