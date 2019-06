Alla Festa Artusiana anche il Siulp con "Un soffio per la vita, se bevo non guido”

Anche quest’anno, dal 22 giugno al 30 giugno a Forlimpopoli, nell'ambito della Festa Artusiana, il cui filo conduttore è la figura di Pellegrino Artusi cultore del “mangiar bene", il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Forlì Cesena, attraverso l’iniziativa “Un soffio per la vita, se bevo non guido”, vuole promuovere una campagna di sensibilizzazione contro l’abuso di alcool, quale causa principale degli incidenti mortali che si verificano sulle nostre strade.

"Un’importante opportunità per continuare ad ingenerare quella necessaria sensibilità culturale, sociale e morale su questo tema, ponendo il focus su un argomento che tocca la vita di tutti noi", spiega il Siulp, che "ritiene necessario continuare a tenere alta l’attenzione sulla principale causa di incidenti mortali nel territorio nazionale". Per questo motivo, i poliziotti del Direttivo Siulp inviteranno ad effettuare una prova gratuita dell’alcoltest (con gli etilometri in uso alle forze di polizia forniti dalla Draeger Safety Spa) per verificare preventivamente il tasso alcolemico e l’idoneità alla guida".

Vengono ricordati inoltre gli effetti dell’alcol sul nostro fisico e le sanzioni previste dalla legge anche attraverso la distribuzione di cartoline in ricordo dell’evento, con la descrizione delle varie violazioni previste dal Codice della Strada. Lo stand si trova in Piazzetta della Marietta, di fianco alla Rocca ed alla Piazza Pellegrino Artusi. L’evento è patrocinato dal Comune di Forlimpopoli.