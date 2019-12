Alla Fiera l'atteso appuntamento prenatalizio: weekend con Expo Elettronica e Forlive Comics & Games

Sabato e domenica torna l’atteso appuntamento con Expo Elettronica e Forlive Comics & Games, alla Fiera di Forlì. L’evento electronic consumer più longevo d’Italia e la fiera del fumetto, del gioco e multimedia sono un connubio da non perdere per un week end ricco di sorprese. Per due giorni, Forlì diventa la regina dell'elettronica di consumo con Expo Elettronica, la rassegna commerciale dedicata ai prodotti, materiali, accessori e ricambi hi-tech low cost. Oltre 150 operatori provenienti da tutta la nazione, propongono un ventaglio di prodotti che spazia dall’elettronica, informatica, telefonia, domotica, piccoli elettrodomestici, componentistica, materiali di consumo e molto altro ancora.

La visita a Expo Elettronica, a meno di un mese da Natale, consente di evadere la lista dei regali con un’ampia scelta, approfittando di prezzi davvero concorrenziali rispetto ai canali della normale distribuzione. Device di ultima generazione, cuffie e auricolari bluetooth, home entertainment sono solo alcuni degli articoli da suggerire a Babbo Natale, infiniti gadget utili e futili per piccole strenne natalizie, tantissime le occasioni per cambiare o implementare la dotazione informatica di casa e ufficio. Expo Elettronica è anche un contenitore di tante iniziative, che sono divenute punti di riferimento per il pubblico di appassionati.

Torna il mercatino dell’usato elettrico elettronico, dove il passato incontra il presente, consentendo, ai cultori dell’elettronica di ieri e di oggi, di trovare pezzi di ricambio, minuteria, apparecchi radio e accessori per radiantismo. L’evento forlivese ospita anche la mostra del disco organizzata in collaborazione con mostradeldisco.com, dove scovare vinili, cd e dvd nuovi e da collezione, un vero paradiso a 45 giri per tutti gli audiofili. Expo Elettronica è anche l’arena delle Olimpiadi Robotiche, il progetto didattico di Blu Nautilus e MakersLab Forlì, in collaborazione con Robotics 3D, che permette agli Istituti della provincia di sfidarsi a colpi di robotica, in varie gare, come Line Follower, Robo Calcio, Mini Sumo e Robo Labirinto.

Torna la Drone FPV Arena, con gare di mini-droni, organizzate in collaborazione con Blitz srl, che mette in palio un drone al giorno per chi dimostrerà di essere il miglior racer. Un’area dell’evento viene dedicata al mondo del modellismo statico e dinamico, con esposizioni di macchine movimento terra, mini truck, carri armati, mezzi militari, aerei tutti rigorosamente in scala 1/16. Torna anche la Makers Racing Series, con gare mozzafiato, simulatori di guida e tante novità. Sorpresa e divertimento garantiti per la decima edizione del Forlive Comics & Games la kermesse a base di fumetti, comics, manga, cosplay, giochi oltre a esibizioni e meet and greet con ospiti.

Il settore commerciale è interamente dedicato al mondo dei fumetti, manga, anime, action figures, videogiochi, retrogames, giochi da tavolo, di ruolo e di carte, miniature e molto altro. Tanti gli ospiti in programma che incontrano i fans durante la due giorni forlivese. Direttamente da youtube, La Sabri, webstar del momento, ha in programma meet & greet con il pubblico dell’evento. Torna anche Christina Volkova, cosplayer di origine russa di fama internazionale che incontra i fans durante tutto il fine settimana. Special guest della kermesse è anche il cantautore Matteo Leonetti. Famoso per le sigle delle anime giapponesi adattate in italiano, le sue produzioni spopolano su youtube, incontra il pubblico allo stand di Anime Italian dove recluta i protagonisti dei suoi prossimi video.

E’ ospite di Forlive lo staff di ‘Amianto’, una delle riviste di fumetto indipendente più famose del panorama italiano. L’aperiodico unisce un gruppo di autori, scrittori, sceneggiatori, disegnatori, coloristi che hanno fondato, nel 2016, un collettivo ad alto tasso culturale. In fiera, sono presenti, con la rivista e le loro pubblicazioni, Federico Galeotti, Alessandro Benassi, Matteo Polloni e Sara Sax Guidi, anche autrice del manifesto istituzionale della manifestazione.

Da non perdere, l’Artist Alley Projet e la Self Area, due spazi importanti dedicati a disegnatori, illustratori, coloristi affermati ma anche a giovani emergenti. Senza escludere le autoproduzioni da sempre bacino di nuovi e interessanti talenti. La mission è quella di promuovere un settore di grandi creatività, favorendo l’incontro con il grande pubblico.

Ospite particolare dell’area editoria è la Cut-Up Pubblishing, casa editrice specializzata nel genere horror e splatterpung, vanta oltre 60 titoli e un catalogo con otto collane. Una delle anime del Forlive Comics and Games è l'area Cosplay, con workshop, esibizioni e contest dal palco, il cuore pulsante della manifestazione, dove si alternano ospiti e iniziative che hanno l’obbiettivo di far divertire il pubblico della manifestazione. News 2019, i ragazzi di A.G. Cosplay portano un pezzo del loro “Terra A Vapore”, tra sculture, accessori, costumi e vestiti realizzati con materiali di riciclo, il tutto rigorosamente a tema Steampunk. Altra novità di questa edizione, per tutti gli amanti dei Saint Seiya, a Forlive è presente un'area davvero unica nel suo genere che ospita i diorami dei cavalieri dello zodiaco.

In fiera, si raduna un gruppo di dioramisti italiani, che creano scenari in scala con action figure (i bellissimi Myth Cloth) interamente a mano, dalla progettazione alla realizzazione. Per tutto il week end, il kpop è protagonista in un’area riservata con esibizioni live di varie crew, random dance, raduni ed ospiti; evento in collaborazione con KST Kpop Show Time. Domenica prende il via la Gara Cosplay dove centinaia di ragazzi si trasformano in super eroi, principesse, protagonisti di manga, videogames e anime; da non perdere la nuova tappa del Cosplay Sinergy Italia, il vincitore assoluto, a settembre 2020, si aggiudicherà uno stupendo viaggio comprensivo di soggiorno e abbonamento per Londra, per 2 persone, in occasione del MCM London

A Forlive, è in programma il Vintage Games Party per chi ama il retrogaming, l’evento ospita maxi e mini cabinati per giocare ai classici senza tempo, un pad gigante NES con Super Mario, il Game Boy gigante, un cabinato con Street Fighter II per due tornei al giorno. Il Party è organizzato in collaborazione con Artigiancab Multigames. I ragazzi di Game Over Computer, esperti di gaming, sono lieti di portare 30 postazioni tra pc e console ad uso completamente gratuito. L’elenco dei giochi con cui cimentarsi è davvero importante: Anthem, ApexLegends, DissidiaFinal Fantasy, Dragon QuestHeroes 2, Far Cry New Dawn, Fifa 19, Fortnite, GTA V, Hearthstone,League of Legends, L'ombra della guerra, Monster Hunter, Ratchet&Clank, The last of Us, Tomb Raider Definitive Edition, Uncharted 1-2-3-4 oltre a una infinità di giochi retrogamingNes, Snes e Psx.

Non solo gaming virtuale, ma spazio anche al gioco di carte e da tavolo con le aree dedicate al mondo di Force of Will e a Dragon Ball Super, con demo e tornei ufficiali by Game Trade Distribuzione. Anche il modellismo Gunpla è presente al Forlive, in collaborazione con La Gilda di Kat 2 e i modellisti Gunplatori Anonimi, da non perdere l’esposizione di modellini e il workshop con gli esperti. Appuntamento alla Fiera di Forlì, per scoprire tutte le anime di Expo Elettronica e Forlive Comics & Games. Organizzatore dell'evento è Blu Nautilus Srl. Per informazioni è possibile contattare il numero 0541439573 o consultare il portale www.expoelettronica.it. Prezzi: 10 euro intero, 8 euro ridotto.