Alla guida ubriachi, droga e coltelli: raffica di controlli dei Carabineri

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Forlì Cesena, i militari della Compagnia di Forlì hanno denunciato in stato di libertà due persone e una segnalata per uso di sostanze stupefacenti.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile nella serata di venerdì hanno denunciato in stato di libertà un minore forlivese, poiché a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e un cutter di cui non avrebbe dato alcun giustificato motivo circa il possesso. Le armi sono state sequestrate e il minorenne denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna per porto abusivo di armi.

I carabinieri della Stazione di Portico di Romagna, nel pomeriggio di venerdì, hanno controllato a Gorgoni un giovane residente a Castrocaro Terme, trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. I militari hanno proceduto al sequestro della sostanza stupefacente e il giovane è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

La scorsa notte, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile in via Andrea Costa hanno controllato un’autovettura Alfa Romeo Giulietta, il cui conducente, un 25enne forlivese, è risultato positivo al controllo alcoltest con tasso pari al doppio del limite consentito. Per tali motivi, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, con contestuale ritiro della patente di guida.