Alla guida ubriachi e con la patente sospesa: controlli a tappeto sulle strade

Numerosi i controlli al contrasto per la guida in stato di ebbrezza e della velocità pericolosa da parte della Polstrada di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, sulla Tosco Romagnola e sulla via Emilia negli ultimi due giorni. Complessivamente sono stati 25 i conducenti verbalizzati, di cui 12 sanzionati, a Castrocaro Terme per eccesso di velocità.

Nella notte tra venerdì e sabato, a Forlì, è stata fermata per un controllo una 29enne di Lugo: sottoposta all'alcolt-test, ha fatto registrare un valore pari a 0.73 grammi per litro, cosa che le è costata il ritiro della patente, oltre a 532 euro di sanzione e 10 punti decurtati dalla patente. Nella stessa notte è stato fermato un 41enne marocchino di Forlì alla guida di un autocarro, nonostante avesse la patente sospesa per mancanza di presentazione all'esame di revisione della patente. Per lui è scattata una sanzione da 164 euro e la patente gli verrà revocata.