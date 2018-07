Alla marcia dei nostalgici quest'anno c'è anche Alessandra Mussolini

Come ogni anno, si è tenuta domenica il ricordo “nostalgico” della nascita di Benito Mussolini, a Predappio. Si tratta di uno dei tre momenti dell'anno in cui nella città natale del duce confluiscono alcune centinaia di militanti di estrema destra e nostalgici del regime fascista, vale a dire il ricordo della nascita, della morte e della marcia su Roma. Mussolini è nato il 29 luglio del 1883, e proprio domenica 29 luglio si sono concentrati a Predappio circa 100-200 persone per la sfilata fino al cimitero. Pochi i presenti anche per il grande caldo di questo weekend e per la chiusura per lavori della cripta Mussolini. Quest'anno era presente alla “commemorazione” anche Alessandra Mussolini.