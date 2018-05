Alla scoperta del Ciclope: giovani studenti pisani in visita a Bertinoro e a Predappio

Mercoledì sarà a Bertinoro al Centro Universitario un gruppo di circa 40 studenti dell’Itis Leonardo Da Vinci Fascetti di Pisa, che frequentano la terza e quarta superiore con indirizzo specialistico in costruzioni aeronautiche, accompagnati da tre loro docenti.

L’obiettivo della permanenza a Bertinoro è l’incontro con il professore Alessandro Talamelli, direttore del Ciri Aerospaziale dell’Università di Bologna, che si svolgerà nella mattinata e verrà seguito da una visita al Museo Interreligioso, guidata dal direttore Enrico Bertoni.

A seguire il gruppo si trasferirà a Predappio, per conoscere il laboratorio Ciclope (Centre for International Cooperation in Long Pipe Experiments), un’eccellenza della ricerca universitaria dell’Università di Bologna, attivo nei tunnel dell’ex fabbrica aeronautica Caproni, allora voluti da Benito Mussolini e inaugurati nel 1935. Oggi le gallerie sono divenute un impianto all’avanguardia per lo studio dei fenomeni di aerodinamica e fluidodinamica, fra i quali quello delle turbolenze degli aerei. La visita alle Gallerie sarà guidata dallo stesso professore Talamelli.