Alla scuola media "Maroncelli" lo scrittore Boris Pfeiffer

Lunedì la scuola secondaria di primo grado "P. Maroncelli" ha ospitato l'autore tedesco Boris Pfeiffer, che ha tenuto una lettura animata del suo libro "Die wilden Freunde". L'autore berlinese, regista di teatro e scenografo, dal 2003 si è dedicato alla scrittura di libri per bambini, romanzi, pezzi teatrali e musical. I suoi libri, tradotti in molte lingue, sono molto apprezzati dal pubblico giovanile e sono letti nelle biblioteche di tutto il mondo. I temi ricorrenti sono molto attuali, si va dalla giustizia e la ricerca di una vita vissuta in libertà a quello della fantasia, tanto amata dai bambini.

L'attività ha coinvolto gli alunni delle classi quinte della primaria "Dante Alighieri" e la classe 1^E della scuola secondaria di 1^ "Piero Maroncelli". A seguire gli alunni della 1^E si sono esibiti in una piccola rappresentazione teatrale liberamente tratta dal libro e realizzata grazie alla collaborazione delle docenti Fernanda Bardi di lingua tedesca, Daniela Gudenzi di Educazione musicale e Alice Romboli di Arte e Immagine. "E' stato un bel momento di gran divertimento - hanno commentato gli alunni - perché l'autore ci ha saputo coinvolgere con la sua simpatia e ironia".