Troppa pioggia, i tombini respingono l'acqua: allagamenti tra via Isonzo e via Pelacano

Sono oltre 57 i millimetri di pioggia caduti su Forlì dalla mezzanotte tra sabato e domenica, quando si è abbattuto in città un temporale che ha preceduto il transito del sistema perturbato attivo da domenica mattina. In via Pelacano, all'altezza della curva per via Isonzo, la rete fognaria non riesce più ad assorbire l'acqua piovana. Si sono formati così degli allagamenti. Sono diversi gli interventi in provincia dei Vigili del Fuoco per fronteggiare simili situazioni.