Allarme furti, Biserna: "C'è una razzia in corso, basta annunci rassicuranti"

“Ci sono alcune bande che controllano la città e che in questo periodo si sono concentrate anche nei condomini di alcuni quartieri e se ne fregano di antifurti, porte blindate e altro. Entrano tranquilli e come minimo sfasciano tutto e nessuno li vede. Orari preferiti, il tardo pomeriggio. Non si può andare avanti così e, spiace dirlo, bisogna cambiare i metodi per prevenire e per gestire le tante situazioni”: è la richiesta di Giancarlo Biserna, ex vicesindaco di Forlì ed ora nella formazione politica “Italia in Comune”.

Dice Biserna: “Innazitutto va cambiato il rapporto tra forze dell’ordine e cittadini. Ad oggi i cittadini sono tenuti all'oscuro di tutto, anzi, il messaggio è ‘on devono sapere, altrimenti si spaventano e non ci lasciano lavorare in pace’. Neanche il Sindaco può sapere. I dati sui furti, sono top secret e ogni tanto, bontà loro, viene fatta qualche passerella in cui si fa qualche annuncio rassicurante. No. I forlivesi invece devono sapere subito in che zone ci sono i furti, se in quella strada ce ne sono stati 3 o 4 o 5 e cosa è successo e quanti ladri vengono poi scoperti e anche come stanno e se sono "curate" le famiglie colpite (non dimentichiamo che il furto è un grosso trauma)”.

“Ora viviamo in un mondo di frutta candita, sembra tutto tranquillo, filosofeggiando sulla percezione! E invece vicino a noi c' è la razzia. Per cui noi serenamente e sostanzialmente ce ne freghiamo di tenere la massima attenzione, insomma non abbiamo la cultura della prevenzione (ma solo quella della percezione) ed il Comune e le forze dell’ordine non ci aiutano a migliorare. Bisogna che sappiamo, che vediamo i disastri, i traumi, le difficoltà. Solo così alzeremo il livello di guardia”.