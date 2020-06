Alle scuole "La Nave" al via i centri estivi de "La Balena": "Sport, divertimento e compiti"

Due centri estivi uno dai 3 ai 4 anni che partirà il 29 giugno e uno il 15 di giugno per i bambini dai 5 ai 13 anni che saranno un tuffo nel divertimento attraverso lo sport. "Applicando rigorosamente le norme del protocollo anti Covid-19 - spiega Paolo Tani, presidente dell'associazione "La Balena" e coordinatore dei progetti delle Scuole La Nave - abbiamo puntato tutto sulla qualità del servizio con gli ambienti innovativi della scuola sanificati e mantenuti ad altissimi livelli igienici che ospiteranno i bambini garantendo lo svolgimento di attività in totale sicurezza".

"La professionalità degli educatori è un altro punto di forza di questo progetto educativo, che vende il bambino al centro del tempo trascorso con noi. Il tema di quest'anno, infatti, è proprio lo sport e le emozioni che esso suscita nei più piccoli, ma soprattutto nei più grandi - prosegue Tani - Inside Out, famoso film della Disney è il manifesto scelto di tutte le attività che si svolgeranno, dei laboratori ed è lo spunto per leggere casi di successo sportivi che attraverso la dedizione e la fatica sono riusciti a raggiungere risultati straordinari. Il nostro è un centro estivo sportivo che si adatta all'emergenza Covid, ma che mantiene centrali il movimento, la socializzazione e il divertimento. Ci sarà il tempo per giocare, fare sport, ma anche quello per imparare cose nuove e fare i compiti con alcuni insegnanti della stessa scuola "La Nave"".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da lunedì al venerdì, i due centri estivi (divisi per età) hanno sedi ed entrate diverse: per i più piccoli (3-4 anni) l'entrata è da via Monnet dalle 7:45 fino alle 9, mentre l'uscita è alle 13:30 con una mensa certificata che si occuperà del pranzo. Per i più grandi (5-13 anni) si entra da via don Francesco Ricci dalle 7:45 alle 9, mentre si esce entro le 15 con eventuale pranzo al sacco.