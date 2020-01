Alle scuole "La Nave" salpa un nuovo progetto educativo

Le Scuole la Nave, nell'anno in cui celebrano i loro trent'anni di attività (tra nido, infanzia, primaria e secondaria di primo grado) inaugurano un nuovo gruppo educativo all'interno del Polo Didattico Don Lino Andrini di via Don Francesco Ricci, zona Coriano. "Si tratta - spiega la preside Elena Morra - di un nido che accoglie bambini dai 3 mesi ai due anni fortemente voluto dalle famiglie, e dalla Cooperativa Tonino Setola, per aumentare quell'offerta formativa per i più piccoli, che già le scuole "La Nave" mettono a disposizione alle famiglie in via Giovita Lazzarini nel centro storico di Forlì". "I bambini accolti vanno così ad incrementare il numero già importante di oltre 600 alunni iscritti, segno tangibile che le scuole La Nave continuano a crescere nel territorio e sono sempre più un riferimento educativo per le famiglie forlivesi", chiosano le due educatrici Chiara Cristofori e Milena Melli. Per informazioni è possiile contattare il numero 0543/798664.