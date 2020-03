Il fitness non si ferma davanti al coronavirus: allenamenti social in diretta

Palestre e centri sportivi chiusi causa emergenza Coronavirus? Il web aiuta a superare ogni tipo di barriera. Alcune palestre del Forlivese, ma anche istruttori autonomi, lanciano un messaggio positivo per continuare un sano stile di vita. "Il fitness non si ferma", quindi allenamenti video, anche in diretta, su Facebook. Questo per alimentare il senso di fatica tutti insieme. "Distanti, ma uniti", come recita il motto lanciato dal Ministero dello Sport.

Alla Palestra "Energy" di Meldola c'è un nutrito calendario di appuntamenti. "Siamo sempre stati una grande famiglia - è il messaggio del titolare Maurizio Tassani -. Sicuramente in questi momenti di massima difficoltà saranno i sorrisi, le battute e perché no il sudare durante un corso o mentre si lavora ad un attrezzo che mancheranno a tutti noi, ma sono sicuro che tutto ciò ritornerà e che avremo noi tutti la consapevolezza di quanto sia importante condividere tutto questo. Bisogna mettere la stessa grinta che usiamo durante le nostre sedute in palestra per superare questo momento".

Video e dirette Facebook è un modo per non fare sentire isolati chi pratica quotidianamente il fitness. E così c'è un nutrito calendario di dirette: Maurizio sarà live il lunedì, mercoledì e venerdì alle 13, Federica il lunedì, mercoledì e venerdì alle 18, Gianluca il lunedì e mercoledì alle 18.45. Quindi lezioni, ma non diretta, di Daniele il martedì e giovedì alle 18 e di Gigi il martedì e il giovedì alle 18.40.

E per gli amanti del pilates Cristian Laghi, della Palestra Record di Forlì, sta pubblicando in questi giorni lezioni a puntate. Anche la palestra Lotofit sta proponendo gratuitamente sulla propria pagina Instagram training da fare in casa propria (lotofit_official). La personal trainer forlivese Lara Brancaleoni ha invece lanciato l'iniziativa "Io resto a casa e mi alleno con Lara", con dirette su Instagram (larabrancaleoni.pt per seguirla). "Questo è il mio modo di stare vicina a tutti voi e di contribuire in qualche modo a rendere questo momento un po' meno difficile, regalando un'ora di svago e perchè no, anche di divertimento". Le lezioni in diretta si tengono martedì e giovedì alle 18.30 e mercoledì e venerdì alle 20. Tutti pronti con tappetino, telo e acqua. Buon allenamento a tutti.