Tempesta di vento in arrivo, possibili raffiche sui rilievi oltre i 100 km/h: scatta l'allerta arancione

Possibilità di raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari. Si annuncia un venerdì condizionato dal maltempo sulla Romagna per effetto di una perturbazione atlantica che porterà anche piogge, più intense sui rilievi. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato per venerdì un'allerta meteo vento per il territorio Forlivese: è "arancione" per l'entroterra e "gialla" per la pianura. Ad affiancarla anche un'allerta "gialla" per rischio frane e piene dei fiumi. Nell'avviso viene specificato che sono attese precipitazione "con valori medi areali di circa 30 mm e valori massimi superiori a 50 millimetri". I fenomeni saranno deboli e diffusi in pianura.

"Nella seconda parte della giornata si prevede anche un'intensificazione dei venti provenienti da sud-ovest sui rilievi, e localmente su aree collinari (vento medio di circa 80 km/h e raffiche superiori a 100 km/h) - viene evidenziato nell'aviso -. Sulle restanti aree collinari e pianura orientale, si prevedono venti forti (vento medio di circa 70 km/h e raffiche superiori a 80 km/h)". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.