Neve e rischio gelicidio, l'Ausl: "Uscire di casa solo se indispensabile"

Prima la neve e poi il rischio gelicidio, ovvero pioggia congelantesi, per venerdì. L'Ausl Romagna invita la cittadinanza "a limitare al massimo gli spostamenti e, in particolare per le persone anziane e-o con difficoltà motorie, a non uscire di casa se non per motivi indispensabili. Qualora gli spostamenti siano davvero necessari, si suggerisce di farsi accompagnare da famigliari e utilizzare calzature e capi d’abbigliamento adatti". L'Ausl annuncia che "sta ponendo e porrà il massimo impegno, anche mettendo in campo le risorse umane necessarie, per far fronte a questa fase di emergenza nel corso della quale, come prevedibile, l’afflusso di pazienti in pronto soccorso e presso le strutture sanitarie in generale, potrà verosimilmente aumentare".

